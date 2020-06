Calcio, i giovani del Fbc Saronno si tengono in forma con le challenge

SARONNO – Il lancio di un hashtag, #goalforthefuture, e diverse challenge dedicate al settore giovanile sono la proposta che l’Fbc Saronno 1910 ha fatto ai suoi ragazzi del settore giovanile in ottica di mantenere in allenamento i ragazzi – anche durante questo periodo di sospensione delle attività per l’emergenza coronavirus – e far sì che i ragazzi possano tenersi “in contatto” seppur ognuno a casa propria. Chat su whatsapp e gruppi Zoom in questi giorni di isolamento l’han fatta da padrona, ora restiamo ancora distanti in attesa di poter a calcare i campi di gioco, ma ci teniamo in allenamento “sfidandoci” l’un l’altro.

Le danze le hanno aperte i video dei ragazzi del 2008 che sui nostri canali social Facebook ed Instagram si sono sbizzarriti condivisi esercizi col pallone , poi è toccato ai 2011 e nei prossimi giorni tutte le formazioni biancocelesti saranno impegnate nella challenge.

(foto: da casa ci si tiene in forma anche in giardino, con i divertenti challenge che stanno coinvolgendo i giovani biancocelesti)

04062020