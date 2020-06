Ceriano Laghetto: verso il rifacimento completo della rete idrica di via Pellico

CERIANO LAGHETTO – Sta per partire il secondo lotto per dotare di una nuova rete idrica via Silvio Pellico, situata nella parte sud del paese, ai confini con Saronno e Solaro. Il tratto interessato dal cantiere è quello compreso tra via Santa Caterina e Primo maggio. L’intervento servirà a completare il rifacimento acquedottistico dell’intera arteria, il cui primo step, da via Sant’Ambrogio fino a via Santa Caterina, è già stato realizzato lo scorso anno. Sottolinea il presidente e Ad di Brianzacque, Enrico Boerci: “L’avvio della parte conclusiva di quest’opera se, da un lato, rappresenta la risposta concreta ad una precisa criticità evidenziata dall’Amministrazione comunale, dall’altro mira a contribuire al sostegno e alla ripartenza dell’economia del territorio in un momento di generale difficoltà”.

Secondo il cronoprogramma, i lavori, appaltati da Brianzacque per un importo di 188.245 euro, si protrarranno per circa 3 mesi. Complessivamente, verranno sostituiti 370 metri di condotte malridotte sulle quali si richiedono periodici interventi di riparazione delle perdite, causa di disservizi per gli utenti e di esborso economico per il gestore locale del servizio idrico integrato. Il progetto, messo a punto dal settore progettazione e pianificazione di Brianzacque che, durante il periodo del lockdown, attraverso lo smart working ha continuato le sue attività, è finalizzato a ripristinare il funzionamento e la gestione ottimale della rete eliminando le perdite. In cantiere si osserveranno rigorose misure e precauzioni necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori. Una volta ultimato il rifacimento della tubazione, l’azienda dell’acqua brianzola provvederà al riallaccio di tutte le utenze attualmente esistenti collegandole alla nuova rete.

