SARONNO / TRADATE – Nessun nuovo caso positivo al coronavirus oggi a Saronno, Tradate e Tradatese. +1 a Varese e Busto Arsizio.

Ecco il riepilogo dei dati (fra parentesi quelli di ieri in caso di variazioni):

Tradate 120

Venegono Inferiore 20

Venegono Superiore 20

Castiglione Olona 20

Lonate Ceppino 18

Locate Varesino 8

Varese 315 (314)

Busto Arsizio 385 (384)

Gallarate 248

Saronno 236

In zona +1 a Caronno Pertusella, +1 a Cislago. Da valutare senza prematuro ottimismo i dati dell’emergenza coronavirus in Lombardia, con riferimento ai nuovi casi positivi (+84): riflettono il numero esiguo dell’esito dei tamponi inseriti nel database regionale. Dunque, pochi tamponi eseguiti ed ovviamente anche pochi sono i risultati “positivi”. Situazione quindi da rivedere domani e nei prossimi giorni, se fosse davvero così allora la pandemia starebbe segnando davvero un calo notevole. Restando alla zona, nel comasco oggi +4 casi, in Brianza +3, nel varesotto +6.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: sanificazioni in corso negli ospedali locali)

04062020