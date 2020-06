Coronavirus, i dati provinciali di oggi: i nuovi contagi quasi tutti fra Milano e Bergamo. Varese, Como e Brianza quasi ferme

MILANO – Da prendere con le molle i dati dell’emergenza coronavirus in Lombardia, con riferimento ai nuovi casi positivi (+84): riflettono il numero esiguo dell’esito dei tamponi inseriti nel database regionale. Dunque, pochi tamponi eseguiti ed ovviamente anche pochi sono i risultati “positivi”. Situazione quindi da rivedere domani e nei prossimi giorni, se fosse davvero così allora la pandemia starebbe segnando davvero un calo notevole. Restando alla zona, nel comasco oggi +4 casi, in Brianza +3, nel varesotto +6.

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

Milano 23.207 (+31) di cui 9.838 (+16) a Milano citta’

Bergamo 13.466 (+1)

Brescia 14.881 (+20)

Como 3.894 (+4)

Cremona 6.471 (+1)

Lecco 2.761 (+5)

Lodi 3.485 (+2)

Mantova 3.369 (+2)

Monza e Brianza 5.559 (+3)

Pavia 5.371 (+6)

Sondrio 1.471 (+2)

Varese 3.643 (+6)

e 1.948 in fase di verifica.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una immagine del centro di Saronno)

04062020