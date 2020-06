Festa della Lombardia, Crippa: “Orgogliosi della nostra terra!”

CERIANO LAGHETTO – Festa della Lombardia, è stata celebrata nei giorni scorsi. Ecco il messaggio del sindaco Roberto Crippa di Ceriano Laghetto per la ricorrenza, istituita ufficialmente nel 2013 e fissata nel giorno in cui, nell’anno 1176 si svolse la Battaglia di Legnano, in cui le truppe della Lega Lombarda, bloccarono l’esercito di Federico Barbarossa.

Mai come quest’anno dobbiamo sentire il dovere e l’orgoglio di celebrare la nostra terra di Lombardia, duramente colpita dal flagello di un nemico invisibile che ha mietuto migliaia di vittime. La Lombardia, realtà unica in Italia e in Europa, difficilmente paragonabile con altre aree geografiche, ha sofferto, ma ha saputo resistere all’enorme potenza distruttiva di un virus sconosciuto, mettendo in campo straordinarie risorse umane, a partire da medici, infermieri, operatori sanitari, soccorritori e decine di migliaia di volontari impegnati nelle diverse attività di assistenza e supporto alla popolazione.

Abbiamo vissuto un periodo durissimo, abbiamo di fronte una grande sfida per tornare ad essere rapidamente la locomotiva d’Italia e d’Europa, ma abbiamo nel nostro Dna, nella nostra cultura, nella nostra Storia e nelle nostre tradizioni, tutto quello che ci serve per tornare più forti di prima, uniti dallo stesso obiettivo e dallo stesso orgoglio di vivere in una terra che ha saputo far crescere molte ambizioni e ha aiutato centinaia di migliaia di persone a trasformare il loro sogno in realtà. Forza Lombardia, insieme ce la faremo!

