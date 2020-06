SARONNO / LIMBIATE – Proseguono i buoni riscontri per quanto riguarda il contenimento del coronavirus in zona, anche ieri con pochi contagi nella zona, solo +3 fra Saronno e Groane.

+2 nelle Groane. Nessun caso nella bassa comasca. Sempre in zona, nessuna caso nel Saronnese; +1 a Saronno. Malgrado gli oltre duecento nuovi casi positivi che si sono registrati in Lombardia (+237), nel Varesotto (+5), Comasco (+10) e (un poco meno, +28) la Brianza sono apparsi comunque “tenere”, con i numeri dei nuovi contagi che appaiono bassi o molto bassi, in linea coi giorni scorsi.

Intanto in Regione Lombardia si parla di rivedere il territorio di competenza di Ats Insubria, che comprende anche Saronno e circondario: “E’ troppo vasto!”

Strano ritrovamento al Parco degli Alpini di Saronno, è stato trovato un angioletto.

In via Caprera a Saronno intervento dei vigili del fuoco per rimuovere un enorme alveare in un condominio.

Maxi alveare all'interno dell'intercapedine di un condominio: l'intervento dei pompieri I vigili del fuoco hanno salvato i condomini e le api che hanno costruito il loro alveare nell'intercapedine della facciata di un palazzo a Saronno Posted by IlSaronno on Tuesday, June 2, 2020

A Limbiate la polizia locale ha salvato 12 anatroccoli, mamma e piccoli: sono stati portati nell’oasi Lipu.

04062020