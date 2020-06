[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SOLARO – Lavori in corso nel parcheggio del centro sportivo di corso Berlinguer grazie ad un importante finanziamento dell’Unione Europea.

In questi giorni si sta realizzando un intervento necessario per la conservazione delle acque piovane nella falda acquifera solarese riducendo la quantità di acqua destinata alla fognatura mista.

Il parcheggio di corso Berlinguer attualmente è infatti allacciato alla fognatura mista della rete comunale, sarà dunque disconnesso e l’acqua piovana, tramite una soluzione particolare, rientrerà nella falda acquifera garantendone dunque il mantenimento in un livello ottimale.

A livello tecnico si tratta di una soluzione mista, si procederà ad un intervento di de-impermeabilizzazione e realizzazione di un’area di bioritenzione e infiltrazione da abbinarsi a due sistemi di dispersione con la realizzazione di sei pozzi perdenti preceduti da un sistema di disoleazione.

A livello economico, l’intero intervento è sostenuto da un finanziamento dell’Unione Europea ottenuto da un progetto presentato da Cap Holding e denominato Life Metro Adapt. La spesa complessiva è di 181 mila euro. Cap Holding ha identificato con l’amministrazione comunale il sito ritenuto poi meritorio di finanziamento anche per la presenza del pozzo di prima falda all’interno del centro sportivo.

Il cantiere sarà completato in 60 giorni.