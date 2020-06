SARONNO – Dopo le protesta dei saronnesi a cui ha dato voce ilSaronno riceviamo e pubblichaimo la nota dell’Amministrazione comunale sull’accesso al Municipio.

Le normative anti Covid-19 hanno generato una limitazione di accesso ai vari uffici del Municipio, i quali possono ricevere l’utenza esclusivamente su appuntamento al fine di monitorare in maniera migliore gli afflussi. Al fine di rendere più agibile il sistema comunale, iI sindaco Alessandro Fagioli ha dato disposizioni di installare nel più breve tempo possibile un’applicazione che permetta ai cittadini di prendere appuntamenti e contattare direttamente gli uffici in maniera più agevole e sicura. Sarà nostra premura fornire pronta comunicazione ai saronnesi non appena avremo concordato ufficialmente le nuove modalità.

“Questa emergenza sanitaria ha comportato diversi cambi di abitudine a tutti noi. Per tutelare la salute dei cittadini e dei dipendenti comunali, dobbiamo attenerci ai protocollo di sicurezza. I servizi comunali debbono altresì essere fruibili ed efficienti all’utenza, pertanto ho emesso mandato di predisporre una più agevole e trasparente modalità di prenotazione appuntamenti per andare incontro alle legittime richieste dei cittadini” spiega il sindaco Alessandro Fagioli.