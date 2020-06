ROVELLO PORRO / LAZZATE / LIMBIATE – Nessun nuovo caso di positività al coronavirus, oggi nella bassa comasca; +4 casi nelle Groane: a Lazzate, Cesano Maderno e Limbiate.

Ecco il quadro della situazione (tra parentesi il dato di ieri in caso di variazioni):

Rovello Porro 21

Rovellasca 27

Turate 56

Lomazzo 27

Bregnano 21

Solaro 65

Ceriano Laghetto 25

Cogliate 32

Misinto 20

Lazzate 44 (42)

Cesano Maderno 215 (214)

Limbiate 190 (189)

Barlassina 42

I dati regionali di oggi sull’emergenza coronavirus in Lombardia hanno mostrato, assieme ad un numero elevato di tamponi eseguiti, anche la “scoperta” di molti nuovi casi di positività, in deciso incremento rispetto ai giorni scorsi. Oggi +402 in Lombardia; nel Varesotto +28. nel Comasco +18 ed in Brianza +8. Attenzione a Milano città, +52, al Milanese +99 mentre restano relativamente alte Bergamasca e Bresciano.

