CARONNO PERTUSELLA – In un venerdì che fa segnare un incremento dei casi nel Varesotto, +28, ed in Lombardia, +402; nel Saronnese si registra solo un +1, che riguarda Caronno Pertusella, che così arriva a 92 persone colpite dal virus dall’inizio della pandemia.

Ecco il quadro della situazione (tra parentesi il dato di ieri in caso di variazioni):

Uboldo 19

Origgio 35

Caronno Pertusella 92 (91)

Gerenzano 28

Cislago 34

I dati regionali di oggi sull’emergenza coronavirus in Lombardia hanno mostrato, assieme ad un numero elevato di tamponi eseguiti, anche la “scoperta” di molti nuovi casi di positività, in deciso incremento rispetto ai giorni scorsi. Oggi +402 in Lombardia; nel Varesotto +28. nel Comasco +18 ed in Brianza +8. Attenzione a Milano città, +52, al Milanese +99 mentre restano relativamente alte Bergamasca e Bresciano.

(foto: recente cerimonia con i volontari impegnati nell’emergenza coronavirus, nel Municipio di Caronno Pertusella)

05062020