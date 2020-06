CARONNO PERTUSELLA – Aaa, cercasi nuovi allenatori: la Pallavolo Caronno ha deciso di farlo in un modo inedito, sfruttando i social network. “Caronno Pertusella volley ricerca nuovi allenaotri da inserire nel proprio staff. Per info: [email protected]”, questo l’indirizzo email di riferimento per chi voglia candidarsi.

Una iniziativa che testimonia la volontà del club di ripartire, nella prossima stagione, con rinnovato impegno ed entusiasmo, pensando anche al settore giovanile. Per ora, invece, gli allenamenti restano sospesi. “In riferimento alla pubblicazione da parte della Federazione italiana pallavolo del protocollo per la ripresa degli allenamenti siamo ad informare che al momento la nostra associazione non ha ancora avuto il via libera per riutilizzare le palestre scolastiche e il palazzetto, quindi per il momento l’attività risulta sospesa. L’associazione è al lavoro per programmare la prossima stagione con l’intenzione di confermare l’attività che si è prematuramente conclusa quest’anno. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni” fanno sapere dal Caronno.

