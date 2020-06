SARONNO – Civismo e la convinzione che il rilancio di Saronno sia possibile malgrado le difficoltà legate alle conseguenze dell’emergenza Coronavirus: è questo il Dna della lista civica Augusto Airoldi sindaco presentata stamattina nel pieno rispetto delle norme anti-contagio.

Ecco quello che c’è da sapere sul nuovo soggetto politico saronnese

LOCATION

La nuova lista civica ha sede in via Garibaldi dove è già stata allestita a vetrina con logo ed hashtag. All’interno due gigantografie del candidato sindaco sindaco e sedie contate per i giornalisti in modo da evitare assembramenti. Arredi? Ricercato tavolo e sedie in cartone “made in Cls”.

ANTICOVID

Misurazione della febbre, mascherine e distanze sociali nulla è stato lasciato a caso. Anche per questo alla presentazione è presente, oltre il candidato Augusto Airoldi, solo Mattia Cattaneo: “Abbiamo chiesto agli altri di restare a casa per rispettare le regole ma appena sarà possibile sarà un piacere condividere con loro anche i momenti ufficiali”. E non manca un pensiero “per le troppe persone vittime del virus a Saronno e per le famiglie provate a questi lutti”

LOGO

Anche qui tanta saronnesità e attenzione per i dettagli: il logo gioca con una grande A biancoceleste, rimarca il proprio civismo con lo slogan Saronno civica e non rinuncia ad un elegante tricolore.

ATTUALITA’

La conferenza stampa è “figlia” del proprio tempo quindi si parte con i ringraziamenti al personale dell’ospedale di Saronno ma senza retorica tanto che Augusto Airoldi affronta anche il delicato tema dell’arresto della farmacista accusata di essersi impossessata di materiale medico pagato dall’ospedale “lo squallido episodio uscito in queste ore non toglie nulla ai meriti e all’impegno del nostro ospedale che è andato bene oltre alle nostre competenze territoriali”

COLLOCAZIONE

“Una lista civica di centro? E con che sfumature?” sono queste le domande a cui avrei risposto se la conferenza stampa l’avessimo fatta a febbraio. Adesso c’è stata la pandemia e alla gente interessa solo cosa si può fare per salvare Saronno dal declino, come rilanciarla e sono questi i temi che rilanceremo nelle prossime settimane. E’ questo quello di cui parleremo. Una posizione che Airoldi e Cattaneo hanno rimarcato anche rispondendo alla stampa sulla domanda sulla mancanza di primarie: “E’ un tema anacronistico ormai. E’ il mondo di prima del coronavirus. Adesso le esigenze e i temi sono altri”.

CAMPAGNA ELETTORALE

“Vogliamo puntare su ascolto e condivisione ma nel rispetto delle norme anti-contagio non a caso la conferenza di oggi è anche trasmessa in diretta Facebook perchè vogliamo usare tutte le potenzialità dei social per riuscire a parlare ed ascoltare i saronnesi”.

LA COALIZIONE

“Io ho fatto sempre parte di un partito di livello nazionale ma credo per guidare la città serva anche la sensibilità civica e sono contento di avere nella mia coalizione due civiche. Ci saranno scelte difficili da prendere e ci serviranno contributi e sensibilità diverse. Quindi grazie al Pd per aver consentito queste collaborazioni e anche a [email protected] che ha visto in questa nuova civica un valore aggiunto”.

COSA SERVE A SARONNO?

“Nell’emergenza la città si è mossa col pilota automatico ma credo che serva fermarne il declino. Io con la lista civica ho idee diverse e già nei prossimi giorni presenteremo inizieremo a parlare coi saronnesi di temi, idee e soluzioni”

LO SCENARIO

Alla domanda se si aspetta cambiamenti nello scenario elettorale post covid Airoldi risponde con prontezza: “Ci sono state emergenze, necessità e il mondo è cambiato. Non mi stupirei se ci fossero nuovi scenari ed equilibri e anche soggetti che al momento non sono ancora scesi in campo”

VOTO 7.5

“Rompere il ghiaccio parlando di politica e lanciando una civica in un momento così delicato come quello attuale non era semplice ma Augusto Airoldi e la sua civica hanno centrato l’obiettivo. Una presentazione sobria ed essenziale che non rifugge dai problemi dell’attualità e dalle criticità fatta per condividere ed aprire un canale di dialogo. Attenzione ad estetica ed aspetti social ma senza dimenticare il lato umano tanto che si parla soprattutto di persone e condivisione anche con una punta di emozione.

Una presentazione che alza ulteriormente l’asticella del confronto elettorale: si mettono in campo i temi e le esigenze della città e soprattutto l’impegno ad affrontare le criticità (come l’arresto all’ospedale) senza nascondere i problemi sotto il tappeto.

QUI LA CONFERENZA CON IL PLAY BY PLAY