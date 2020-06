[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

GERENZANO – L’Ufficio igiene ambientale del Comune informa che verrà effettuata la distribuzione gratuita, per ogni utenza, di 60 sacchetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, 60 sacchetti per la raccolta della plastica, 120 sacchetti per la raccolta dell’umido, 1 calendario dei giorni di raccolta rifiuti porta a porta. Verranno consegnate ad ogni utenza domestica anche 2 mascherine chirurgiche.