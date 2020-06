SARONNO – Oggi possibili rovesci sparsi o isolati temporali già

da mattino, di debole o moderata intensità e di breve durata; dal tardo pomeriggio media probabilità di temporali forti a partire da sud sulla pianura (e in misura minore sull’Appennino), ad interessare successivamente la fascia prealpina e parte delle Alpi occidentali. “Secondo gli attuali scenari di previsione meteorologica – fanno sapere da Regione Lombardia – vi è una relativa incertezza sulla localizzazione delle aree più interessate: possibile uno scenario con i fenomeni più intensi in serata sul nordovest, altresì possibile un altro scenario che indica l’inizio dei temporali nel tardo pomeriggio sulla pianura centrale in successivo spostamento verso le Prealpi centro-orientali”.

Domenica 7 giugno previsto un flusso sud-occidentale perturbato per tutta la giornata, con fenomeni temporaleschi di moderata o forte intensità, in particolare su pianura e Prealpi. Vento in generale rinforzo da sud. Le previsioni per oggi e domani potranno essere riviste nella giornata odierna dal centro di monitoraggio regionale.

06062020