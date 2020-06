[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

GERENZANO – TURATE Si sono conclusi ieri i lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso tra i comuni di Gerenzano e Turate che corre lungo la linea ferroviaria Milano-Saronno-Varese-Laveno.

Oggi alle 9.30 sarà attivata la nuova viabilità e saranno chiusi i passaggi a livello di via Stazione e via Rovello a Gerenzano. L’intervento, gestito e coordinato da Ferrovienord, è stato realizzato attraverso la posa di un monolite in calcestruzzo – 12 metri di larghezza, 20 metri di lunghezza, 4.50 metri di altezza – che è stato spinto sotto la linea ferroviaria. Per realizzare il solo monolite sono stati utilizzati 1.580 metri cubi di calcestruzzo e circa 150.000 chilogrammi di acciaio.

La connessione fra la nuova viabilità e la rete viaria esistente, dalla parte di Gerenzano, è stata eseguita tramite una nuova rotatoria su via Colombo. Sono state create due bretelle di collegamento con una carreggiata e una pista ciclabile sul lato destro (andando da Gerenzano a Turate). Un secondo tratto ciclopedonale è stato realizzato parallelamente alla ferrovia per collegare le vie Vespucci e Rovello: in questo modo è possibile oltrepassare il sottopasso e raggiungere la stazione tramite percorsi protetti. Concluso l’intervento principale, il cantiere proseguirà con alcuni interventi di dettaglio e finitura che saranno completati entro il mese di luglio.