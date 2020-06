SARONNO – “Nei prossimi giorni renderemo noti i dettagli dell’operazione ma credo sia giusto condividere con i saronnesi la notizia dell’accettazione dal parte del Ministero della richiesta di finanziamento di 4 milioni di euro per la scuola elementare del quartiere Prealpi”.

Sono le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni che incassa, è proprio il caso di dirlo, l’approvazione del Ministero del progetto per la scuola elementare Gianni Rodari.

L’istituto scolastico con sede in via Toti ospita 300 studenti in uno stabile decisamente provato basti dire che, realizzata negli anni Settanta, avrebbe dovuto essere utilizzata solo per pochi anni.

Anche alla luce dei tanti problemi dello stabile degli ultimi anni, dalle infiltrazioni dal tetto alle perdite dai caloriferi, l’Amministrazione ha chiesto un finanziamento dal Miur (Ministero dell’Istruzione) pari a 4 milioni di euro a fronte di un preventivo di spesa di 5 milioni di euro per la costruzione di una nuova scuola accanto a quella esistente, che verrà poi abbattuta.

(foto archivio)

06062020