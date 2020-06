SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della sezione cittadina della Lega in merito al finanziamento di 4 milioni di euro che il Ministero dell’Istruzione erogherà per la costruzione della nuova scuola Rodari:

“L’assessore al bilancio Pierangela Vanzulli è riuscita con grandi sforzi a mettere da parte 1 milione di euro in due anni per partecipare al bando di cofinanziamento statale per rifare la scuola Rodari.

Il programma di sistemazione delle scuole è uno dei primi punti del programma del sindaco e della Lega.

I consiglieri Lega hanno fortemente voluto mettere da parte queste ingenti risorse per questa scuola.

In passato tutti promettevano di rifarla: noi siamo stati gli unici a realizzare questa promessa.

Bisogna dare merito anche all’assessore Dario Lonardoni di essere riuscito in brevissimo tempo a preparare tutta la documentazione del bando, una volta ricevuta l’approvazione dell’ingente variazione di bilancio.

Se il Comune di Saronno potesse tenersi almeno una parte dei propri soldi non dovremmo chiedere l’elemosina a Roma per sistemare le nostre scuole.”

