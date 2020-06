Softball serie A1: ritorno all’Inox Team Saronno

SARONNO – Varato il protocollo sanitario della Fibs, la Federazione italiana baseball e softball, l’Inox Team Saronno ormai da una settimana ha potuto riprendere gli allenamenti sul diamante di via De Sanctis; prima con le giocatrici residenti in città o nel circondario mentre ora al gruppo si stanno aggiungendo anche quelle abitanti in altre località italiane. Tutte erano rientrate dai loro famigliari prima del lockdown per l’emergenza coronavirus. Prime a rientrare a Saronno, ieri, Chiara Giudice, Valeria Bettinsoli (foto), Agnese Petroni e Laura Vigna, che hanno anche realizzato un simpatico video pubblicato sul social TikTok.

Il tutto in vista dell’inizio del campionato di serie A1: dopo una serie di rinvii per l’emergenza sanitaria, l‘intenzione è di partire a metà luglio per una stagione che sarà quindi giocata no-stop sino al mese di settembre, per recuperare il “tempo perduto”. Per ora tutti i club della serie A1 hanno manifestato l’intenzione di partecipare alla stagione 2020.

Saronno siamo tornate! 🥳🥳🥳

