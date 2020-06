ROVELLO PORRO / TURATE – Buona domenica nella bassa comasca per quanto riguarda l’emergenza coronavirus, oggi non sono segnalati nuovi casi positivi.

Ecco il riepilogo, con il dato dei positivi per località, dall’inizio della pandemia:

Rovello Porro 21

Rovellasca 27

Turate 56

Lomazzo 27

Bregnano 22

A Saronno e nel Saronnese nessun nuovo caso. I dati dell’emergenza coronavirus, per quanto riguarda la giornata odierna, mostrano una provincia di Milano con numeri decisamente più elevati del resto della Lombardia, ed anche un Varesotto che fa – relativamente – un balzo in avanti dopo i numeri bassissimi dei giorni scorsi, mentre restano molto contenuti nel comasco ed in Brianza. In Lombardia +125 positivi.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una immagine di Rovello Porro)

07062020