MILANO – “Verrebbe da dire – fa notare l’assessore regionale alla polizia locale, Riccardo De Corato – che ai tempi del Coronavirus i criminali si sono purtroppo evoluti: dalla truffa del tampone, ai finti tecnici che cercano di entrare in casa con la scusa della sanificazione”. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore ha stanziato 600.000 euro per contrastare le truffe agli anziani. La delibera stabilisce i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi agli enti locali.

Somme disponibili – Per il biennio 2020-2021 è previsto uno

stanziamento complessivo di 600.000 euro (300.000 annui).

De Corato: denunciare immediatamente – “Regione Lombardia – ha sottolineato l’assessore De Corato – da tempo destina somme ai Comuni per la realizzazione di progetti ed iniziative finalizzate ad aumentare la conoscenza di questi pericoli. Ed anche nel biennio 2020-2021, gli enti locali potranno contare su delle somme aggiuntive. Contro questo tipo di reati abbiamo inoltre realizzato degli spot televisivi finalizzati al contrasto, invitando a denunciare alle Forze dell’ordine ogni

situazione sospetta”.

07062020