SARONNO – “Dal 8 giugno si riapre, a Dio piacendo, con tutto il rispetto per le precauzioni e disposizioni vigenti in materia di salute. Grazie a tutti coloro che contribuiscono con il loro tempo, impegno ed energie a rendere possibile tutto questo”. Così dal centro islamico di Saronno. Dove ci si è preparato alla riapertura tenendo conto di tutte disposizioni delle autorità sanitarie e regionali. C’è anche un video che mostra quel che è stato fatto, con ingressi ed uscita separati e tutta l’opportuna cartellonistica nel cortile della struttura di via Grieg.

“Ci vediamo l’8 giugno” l’invito ai fedeli da parte dei volontari del centro, da dove nel corso del recente Ramadan sono state realizzate le molte dirette tramite le quali l’imam Najib Al Bared è voluto restare vicino ai fedeli durante il mese sacro dell’islam, che per la prima volta è stato vissuto – per il divieto agli assembramenti e la chiusura di tutti gli spazi associativi in Italia – direttamente a casa e tramite una serie di appuntamenti online grazie a internet. E con molte iniziative a sostegno dei cittadini in difficoltà per l’emergenza coronavirus.

07062020