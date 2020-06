SARONNO – Il maltempo che nelle ultime ore ha imperversato in provincia di Varese ha creato qualche problema anche a Saronno. In particolare a finire allagata ancora una volta l’area del cortile di via Volta ai civici 93 e 97. Lo spazio tra le due palazzine è stato invaso da acqua e reflussi della fognatura. Esattamente come in diverse circostanze in passato.

I residenti delle case Aler sono stati costretti a fare ancora i conti con l’acqua che ha invaso prima il cortile bloccando tutte le auto, coperte fino a metà dei pneumatici, e poi anche le cantine. Pieni d’acqua i corridoi e anche l’interno dei locali. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco dei residenti che si sono trovati in questa situazione in occasione di precipitazioni particolarmente intense.

In diverse occasioni i residenti hanno scritto e chiesto l’intervento dell’Amministrazione comunale e di Aler per affrontare e risolvere la situazione che crea molti problemi a diverse decine di famiglie.

(per le foto ringraziamo i nostri lettori)