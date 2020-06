SARONNO / SOLARO – Proprio al confine tra Saronno e Solaro l’incidente stradale avvenuto l’altra mattina alle 8.30. Il sinistro si è verificato nei pressi del rondò fra via Roma di Saronno e via per Saronno, che è già territorio di Solaro; ad entrare in collisione due autovetture di passaggio.

Sul posto è intervenuta una ambulanza della Misericordia Arese ed una pattuglia della polizia locale: gli automobilisti non hanno comunque riportato conseguenze fisiche a causa dello scontro, al di fuori di una ragazza di 33 anni per la quale si sono rese necessarie cure mediche. E’ stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Desio; le sue condizioni sono comunque apparse del tutto rassicuranti. Gli agenti della vigilanza urbana hanno compiuto i rilievi dell’incidente stradale ed hanno avviato tutti accertamenti per definirne la dinamica, e per chiarire le eventuali responsabilità.

(foto archivio: polizia locale in via Roma in occasione d un precedente incidente stradale avvenuto lungo la stessa direttrice)

07062020