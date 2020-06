LIMBIATE – Da qualche mese Limbiate è il cuore di una seguitissima realtà social che tra Facebook e Instagram, vanta su tutto il territorio nazionale oltre 60.000 followers appassionati di calcio, e più precisamente di fantacalcio.

La cameretta del giovane limbiatese, Lorenzo Ghiringhelli, si trasforma periodicamente in un talk show che ospita grandi calciatori di tutti i tempi, dalle vecchie glorie ai militanti. Lorenzo è dottorando magistrale in Scienze economico-aziendali all’Università di Milano-Bicocca, grande appassionato di calcio fin da piccolo. Questa passione lo ha portato a collaborare dall’anno scorso, in modo ludico ma serio, come articolista calcistico, scrivendo articoli per la webzine “Il Mondo del Fantacalcio”. La sua capacità e amore per la materia si gli permettono di distinguersi e ben presto passa dalla penna al microfono.

Il limbiatese, con il fare pulito dei suoi 23 anni, seppure evidentemente emozionato in ogni intervista è apparso molto preparato e professionale, intavolando conversazioni appassionate con i grandi campioni del mondo, militanti della mitica nazionale 1982 come Antonio Cabrini e Fulvio Collovati, dell’ex calciatore juventino Michele Paolucci e dell’ex difensore dell’Inter Ciccio Colonnese.

Tra questi fuoriclasse emerge un legame speciale con Fulvio Collovati, che ha vissuto a Limbiate per molti anni ed ha mosso i suoi primi passi, da calciatore in un oratorio limbiatese, per approdare poi al Milan e successivamente all’Inter. “Zinzi”, come lo chiamano i suo amici, è uno studente modello, determinato e ambizioso, cresciuto con dei sani valori sportivi che non lo rendono un amante passivo del pallone, ma cultore a 360 gradi giocando settimanalmente con i suoi amici a calcio, allenandosi e tenendosi in forma anche durante i suoi studi fatti in Erasmus tra Portogallo e Francia. Obiettivo a breve termine è concludere il percorso di studi universitario, nel suo futuro il sogno è di diventare un giornalista pubblicista in ambito sportivo.