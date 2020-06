LIMBIATE – E’ caduto sulla Monza Saronno invadendo mezza carreggiata, l’albero abbattuto ieri pomeriggio dal forte temporale che ha segnato tutta la domenica.

Una delle piante a largo fusto del Parco delle Groane si è spezzata e riversata sulla strada provinciale sul territorio di Limbiate, al confine con il Villaggio Brollo di Solaro. Il traffico è rimasto bloccato e sul posto si è portata la pattuglia della Polizia locale, raggiunta dal mezzo dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato alla rimozione dell’albero.

Sempre a Limbiate, in qualche zona si sono verificati allagamenti più o meno importanti, come ad esempio in via Asiago e in via Gorki.

