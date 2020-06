SARONNO – Restano Chiodini e Morandi: il presidente Simone Sartori ed il patron Paolo Galli, con i loro collaboratori, hanno deciso per la riconferma dello staff tecnico, per la prossima stagione, 2020-2021. Lo comunica la società biancoceleste con una nota: “Il Fbc Saronno 1910 è felice di comunicare ai suoi tifosi e tesserati la conferma di mister Gianpaolo Chiodini e del ds Simone Morandi per la stagione sportiva 2020-2021. Convinti del buon lavoro svolto da direttore sportivo e allenatore nella ormai passata stagione, conclusasi anticipatamente a causa del coronavirus, auguriamo a entrambi buon lavoro in vista della prossima stagione sportiva per la quale la società è già al lavoro”.

Al momento dello stop dei campionato di calcio per l’emergenza sanitaria, il Saronno era secondo in classifica nel campionato di 1′ categoria, e si preparava a giocare i quarti di finale della Coppa Lombardia contro il Cantello.

(foto archivio: mister Gianpaolo Chiodini incita la propria squadra dalla panchina)

