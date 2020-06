SARONNO – Calano i casi positivi in Lombardia, in linea anche il Varesotto (con la sola eccezione di Laveno Mombello) nonchè Saronno e dintorni. Questo il quadro della situazione alla luce degli ultimi dati disponibili, che risalgono al tardo pomeriggio di ieri (tra parentesi il dato dei positivi il giorno prima, in caso di variazioni):

Saronno 236

Uboldo 19

Origgio 35

Caronno Pertusella 93

Gerenzano 28

Cislago 34

Rovello Porro 21

Rovellasca 27

Turate 56

Lomazzo 27

Bregnano 22

Solaro 66 (65)

Ceriano Laghetto 25

Cogliate 32

Misinto 20

Lazzate 44

Cesano Maderno 216

Limbiate 191 (190)

Barlassina 44 (43)

Tradate 121

Venegono Inferiore 20

Venegono Superiore 20

Castiglione Olona 20

Lonate Ceppino 18

Locate Varesino 8

Varese 316

Busto Arsizio 388

Gallarate 252

+3 nelle Groane. Nella bassa comasca +0. A Saronno e nel Saronnese nessun nuovo caso. I dati dell’emergenza coronavirus, per quanto riguarda la giornata di ieri, mostrano una provincia di Milano con numeri decisamente più elevati del resto della Lombardia, ed anche un Varesotto che fa – relativamente – un balzo in avanti dopo i numeri bassissimi dei giorni scorsi, mentre restano molto contenuti nel comasco ed in Brianza. In Lombardia +125 positivi.

(foto: Una veduta di piazza Libertà a Saronno ieri pomeriggio)

08062020