SARONNO – Non era mai successo: uno sconosciuto ha aperto la porta di un negozio, ha gettato all’interno due gattini e si è rapidamente dileguato. Sabato a mezzogiorno la porta del negozio d’abbigliamento giovanile a metà del centralissimo corso Italia si è aperta è qualcuno ha gettato all’interno dei gattini. Il tutto fra lo stupore generale, c’erano diversi clienti, e nell’immediatezza creando anche un poco di spavento fra i presenti. Oltre che nei terrorizzati gattini, uno è scappato riguadagnando l’uscita, poi si è infilato in un negozio adiacente, quindi sul retro ed infine è stato preso nel cortile retrostante l’edificio.

Alla fine, quindi, entrati sono stati recuperati da polizia locale e volontari della sezione saronnese dell’Enpa, l’Ente nazionale protezione animali, subito accorsi. I gatti, di circa tre mesi, sono stati portati alla sede Enpa in via Antici, in attesa che si trovi qualcuno disposto ad adottarli, Sono un maschio ed una femmina, entrambi nerissimi; e stanno entrambi bene.

(foto: i gattini recuperati in corso Italia)

08062020