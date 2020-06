SARONNO – Non ha fatto i danni che si sono visti nell’alto varesotto ma il maltempo domenicale, soprattutto il pomeriggio ha creato problemi e disagi anche a Saronno e circondario. In via Volta si sono allagati scantinati ed un cortile condominiale.

Momenti di paura in centro a Cislago, per un uomo che si aggirava con un coltello. E’ stato fermato dai carabinieri e trasferito in ospedale, perchè era in stato confusionale.

Coronavirus, domenica nessun contagio a Saronno e nel Saronnese, qualche caso nelle Groane. Scende la Lombardia. Infatti, +3 nelle Groane. Nella bassa comasca +0. A Saronno e nel Saronnese nessun nuovo caso. I dati dell’emergenza coronavirus, per quanto riguarda la giornata di ieri mostrano una provincia di Milano con numeri decisamente più elevati del resto della Lombardia, ed anche un Varesotto che fa – relativamente – un balzo in avanti dopo i numeri bassissimi dei giorni scorsi, mentre restano molto contenuti nel comasco ed in Brianza. In Lombardia +125 positivi.

Alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo a Saronno la messa degli scout.

