Saronno, il saggio Corrias emoziona la città… anche quando è virtuale

SARONNO – Commenti, condivisioni, like, sorrisi ed “cuoricini” per il video realizzato dalla società sportiva Corrias in occasione della data prevista per il saggio di fine anno. Il weekend del saggio Corrias, che generalmente si tiene al Paladozio, è un momento emozionante per gli atleti grandi e piccoli ma anche per le famiglie che hanno la possibilità di vedere le loro potenzialità e i loro progressi.

Quest’anno l’attività sportiva, per effetto del lockdown, è stata sospesa e ovviamente per rispettare il distanziamento sociale anche il saggio è ancora irrealizzabile. La società di ginnastica artistica Corrias non si è scoraggiata e ha realizzato un saggio virtuale.

“La giornata del saggio – spiegano – è la più attesa ed emozionante per i nostri allievi. Quest’anno non potremo festeggiare tradizionalmente l’anno sportivo con il nostro saggio di fine anno, ma il nostro spirito gioioso, la nostra energia carismatica, la nostra passione travolgente sono sempre vivi. Anche se fisicamente lontani, siamo vicini ai nostri atleti nel cuore. Un caloroso grazie a tutti, nella speranza di vederci presto!”