SARONNO – “Confido che si faccia al più presto piena luce sulla incredibile vicenda di malaffare che ha visto ancora protagonista in questi giorni l’Ospedale di Saronno. Lo meritano anzitutto i dipendenti della struttura ospedaliera, tantissimi ottimi professionisti che mettono anima e cuore nel loro lavoro per aiutare i pazienti. Non possiamo permettere che i recenti fatti di cronaca mettano in cattiva luce l’intero nosocomio”.

Sono le parole di Cesare Zoia, coordinatore del gruppo di lavoro Sanità di Italia Viva Varese che vuole far sentire la propria vicinanza al personale dell’Ospedale di Saronno e ritiene che sia l’amministrazione comunale che la direzione della struttura ospedaliera debbano dedicare la giusta attenzione a questa importante realtà: l’Ospedale necessita di investimenti – che potrebbero giungere anche dal Mes – e deve ritornare a fare della sua interprovincialità un punto di forza!”

“Quando l’ospedale è stato trasformato in centro Covid – aggiunge Alberto Paleardi saronnese iscritto a Italia Viva – il personale non ha esitato un attimo a rinunciare alle proprie competenze specifiche per fronteggiare l’epidemia che ha duramente colpito la Lombardia. Chi vi è stato trasferito da altri ospedali ha dichiarato di aver trovato dei professionisti meravigliosi e preparatissimi. Nonostante i noti problemi di carenza strutturale e di personale è stato creato un nuovo reparto di rianimazione per un totale di 16 posti letto. Un risultato raggiunto grazie alla professionalità, dedizione e determinazione di medici, rianimatori, infermieri e del personale tutto che si è impegnato senza riserve nonostante l’incertezza circa il futuro dell’ospedale.”

Conclude il parlamentare di Italia Viva Gianfranco Librandi, anch’esso saronnese: “Ho avuto modo di conoscere il personale medico di Saronno. Donne e uomini che fanno di quella professione una missione per aiutare il prossimo. Tutto il mio appoggio come imprenditore e deputato” .