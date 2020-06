SARONNO – Grande attenzione per le misure anti-contagio anche nello svolgimento delle pratiche burocratiche ieri pomeriggio all’ex bocciodromo di via Piave dove Saronno Servizi ha aperto le iscrizioni per il campus estivo.

Le iscrizioni sono state 63 solo nella prima giornata. “Sicuramente una buona risposta – commenta la numero uno della Saronno Servizi dilettantistica Katia Mantovani – un segnale di fiducia dei saronnesi nella proposta di Saronno Servizi che lo ribadiamo parte del massimo e scrupolo rispetto delle normative di sicurezza”.

Un successo che però dovrà fare i conti con le nuove norme: “I numeri non potranno essere quelli dell’anno scorso – chiarisce Mantovani – la necessità di mantenere il distanziamento ci impone piccoli gruppi e quindi non riusciremo a raggiungere, per motivi logistici, le 400 iscrizioni dell’ultima estate. Faremo del nostro meglio per sfruttare al massimo spazi e risorse”.

Apprezzata anche la possibilità offerta dall’ex municipilizzata: “La quota di partecipazione al campus potrà essere pagata anche utilizzando i voucher a cui gli utenti della piscina hanno diritto per non aver usufruito delle lezioni o degli abbonamenti a causa dell’emergenza coronavirus. Ricordo che hanno la validità di un anno e che sono utilizzabili in tutti gli impianti e per tutte le attività della Saronno Servizi dilettantistica”.

Le iscrizione aperte per tutti i saronnesi dai 6 ai 14 anni ripartiranno oggi pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30, al Palaexbo in via Piave.