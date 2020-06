Schiamazzi notturni in piazza, i residenti si presentano in comune

MISINTO – Schiamazzi notturni e disturbatori sino a notte fonda: la situazione della piazza di Misinto preoccupa i residenti del centro paese. Tanto che ieri pomeriggio una delegazione si è recata in comune per incontrare il sindaco e la giunta ed esporre il problema. «È stato ricevuto un gruppetto di cinque persone, residenti del centro paese, che hanno confermato i nostri timori sui disagi procurati da questo gruppo di frequentatori della piazza un po’ troppo sopra le righe – dice il primo cittadino Matteo Piuri. Purtroppo si tratta di problemi noti da anni per via della sempre numerosa frequentazione della piazza. Nelle ultime settimane però sono incrementati ad hanno raggiunto un livello che inizio a pensare sia insostenibile». Urla e schiamazzi sino a tarda notte che rendono impossibile il riposo dei residenti del centro, oltretutto anche in settimana quando poi al mattino comincia una nuova giornata di lavoro. «Si tratta di un gruppo di ragazzi per la maggior parte provenienti da fuori paese – conclude Piuri – già prima dell’incontro con i cittadini eravamo a conoscenza del problema e per questo ci stiamo adoperando con le istituzioni preposte, coinvolgendo anche i commercianti del centro, al fine di riportare la calma in piazza».

