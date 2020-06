SARONNO – “Nel quartiere Matteotti, specificatamente in via Leonardo da Vinci, si hanno da diversi anni problemi dovuti a frequentazioni, maleducazione, manutenzione carente, gestione delle aree pubbliche oltre la loro configurazione e posizione urbanistica. Ci riferiamo all’area dello skate park, al campetto da basket e relativi spogliatoi, al corridoio per arrivarci. Una trabordante novità è però arrivata! Il sindaco Fagioli ha finalmente risposto agli appelli dei cittadini trovando la soluzione tanto attesa che propone alla città: chiudiamo tutto. Sembra assurdo, ma davvero questo è l’intervento dell’amministrazione”

Inizia così la nota firmata dai consigliere comunali Francesco Banfi e Paolo Riva in merito all’ordinanza con cui il sindaco Alessandro Fagioli ha deciso di chiudere tutte le aree verdi e gioco di via Da Vinci per prevenite assembramenti e schiamazzi notturni.

“Noi invece consideriamo tutto ciò una non soluzione. Si dovrebbe investire nelle manutenzioni delle strutture creando anche reti di persone e associazioni che diano continuità nell’utilizzo secondo le regole del buon senso e dell’educazione. Si dovrebbe anche trattare tempestivamente i problemi riconducibili alla sfera dell’ordine pubbliche. Poi certo: è più comodo chiudere tutto. Saronno, una città chiusa: inutile investire in essa, inutile avere negozi o fornire servizi. Non possiamo far altro che essere contrari a questa visione da paraocchi”.

