SARONNO / CISLAGO – Sono Cislago, Lomazzo e Ceriano Laghetto le località della zona dove oggi si sono registrate variazioni per quanto riguarda i casi positivi per il coronavirus. Un +3 complessivo, che non cambia di molto il trend globalmente al ribasso che si registra da queste parte, ormai da parecchio tempo a questa parte.

Ecco il riepilogo località per località (fra parentesi il dato di ieri, se è cambiato):

Saronno 239

Uboldo 19

Origgio 35

Caronno Pertusella 98

Gerenzano 28

Cislago 35 (34)

Rovello Porro 21

Rovellasca 28

Turate 56

Lomazzo 28 (27)

Bregnano 22

Solaro 69

Ceriano Laghetto 26 (25)

Cogliate 32

Misinto 20

Lazzate 44

Cesano Maderno 219

Limbiate 191

Barlassina 44

Nessun nuovo caso di positività oggi fra Tradate e Tradatese, il +14 che si è registrato nel Varesotto fra riferimento ai +2 di Gorla Minore, Caravate e Gavirate; ed ai +1 di Cislago, Busto Arsizio, Castellanza, Besozzo, Marnate, Casciago, Gazzada Schianno e Brenta.

+1 nelle Groane a Ceriano Laghetto; +1 nella bassa comasca. Nessun nuovo caso a Saronno, Gerenzano, Uboldo, Origgio e Caronno Pertusella. Non si tratta di un incremento tale da controvertire il generale trend al ribasso, ma oggi fra Varesotto, Comasco e Brianza si sono registrati +51 casi di positività al coronavirus. Come sempre, una valutazione la si potrà dare solo con un arco temporale più ampio. In Lombardia oggi tramite i tamponi effettuati sono stati scoperti +272 casi positivi, in linea con gli ultimi giorni: molti di più che nel resto d’Italia.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: recente manifestazione pubblica a Cislago)

12062020