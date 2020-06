LOMAZZO – Nella zona della bassa comasca i dati di oggi evidenziano un nuovo caso di positività al coronavirus; il +1 riguarda Lomazzo dove il totale dell’inizio della pandemia raggiunge così le 28 persone.

Ecco il riepilogo nelle località della zona (fra parentesi il dato di ieri in caso di variazioni):

Rovello Porro 21

Rovellasca 28

Turate 56

Lomazzo 28 (27)

Bregnano 22

In zona, nessun nuovo casa a Saronno, Gerenzano, Uboldo, Origgio e Caronno Pertusella. Non si tratta di un incremento tale da controvertire il generale trend al ribasso, ma oggi fra Varesotto, Comasco e Brianza si sono registrati +51 casi di positività al coronavirus. Come sempre, una valutazione la si potrà dare solo con un arco temporale più ampio. In Lombardia oggi tramite i tamponi effettuati sono stati scoperti +272 casi positivi, in linea con gli ultimi giorni: molti di più che nel resto d’Italia.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: il Municipio di Lomazzo)

