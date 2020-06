SARONNO – Ubriaco se l’è presa con le auto in sosta graffiandone 5 prima che un passante lo costringesse ad una precipitosa fuga.

Due Citroen, una Mercedes, una Kia e un Audi sono le vetture che mercoledì notte un ubriaco ha graffiato in via Don Volpi. Il giovane è stato colto in flagrante da un passante che ha dato l’allarme e l’ha messo in fuga. Ma facciamo un passo indietro. Tutto è iniziato intorno alle 23 quando un uomo che stava rincasando ha sentito urlare nella zona in via Don Volpi. Istintivamente è corso a vedere ed ha scoperto che a gridare era un ventenne decisamente alticcio. Appena si è resoconto di essere stato scoperto l’ubriaco si è messo a correre a perdifiato per allontanarsi.

Il passante ha subito chiamato i carabinieri. Arrivati i militari non hanno trovato traccia dell’autore del vandalismo, malgrado diversi pattugliamenti in zona, ma hanno scoperto che prima dell’intervento del saronnese aveva fatto in tempo a graffiare la carrozzeria di 5 vetture.

