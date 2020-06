[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

UBOLDO – Torna il consiglio comunale che è stato convocato per stasera, venerdì 12 giugno 2020 alle 20:30 nell’aula consiliare “Cavalier Tito Zaffaroni”.

1 comunicazioni del sindaco – emergenza covid 19



2 mozione presentata dal gruppo consiliare “Per uboldo Colombo sindaco” ad oggetto: campagna “plastic free challenge” costituzione di un fondo a favore di chi utilizza stoviglie e bicchieri in materiale riciclabile e/o compostabile nelle feste e sagre in paese



3-6 lettura ed approvazione verbale seduta del 27.11.2019, 03.12.2019, 23.12.2019, 2020



7 3^ variazione al bilancio di previsione 2020-2022 ed ai suoi allegati



8 4^ variazione al bilancio di previsione 2020-2022 ed ai suoi allegati”



9 esame ed approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2019



10 approvazione nuovo regolamento per la gestione delle entrate comunali – decorrenza dal 01.01.2020



11 determinazione della misura annua degli interessi sugli omessi e/o ritardati versamenti dei tributi comunali



12 determinazione aliquote e detrazione dell’imposta municipale propria (imu) per l’anno 2020



13 approvazione regolamento di contabilita’ armonizzata.



14 modifica allo schema di convenzione approvata con delibera di consiglio comunale n.54 del 03.12.2019 ed approvazione nuovo schema di convenzione



15 nomina commissione consiliare per l’elaborazione e la gestione del regolamento del consiglio comunale nonche’ per l’elaborazione delle modifiche allo statuto comunale



16 esame ed approvazione del regolamento comunale per il consiglio comunale dei ragazzi