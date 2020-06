CERIANO LAGHETTO – Ci sono cinque differenti proposte per le attività estive di bambini e ragazzi cerianesi pronte a partire nel rispetto delle nuove disposizioni per il contenimento del contagio da Coronavirus. Quest’anno è stato molto più complicato riuscire ad organizzare i centri estivi, dovendo rispondere ad una serie di requisiti e che, come previsto dalla normativa attuale, hanno bisogno del nulla osta di Ats, a cui devono essere trasmessi tutti i progetti con i protocolli di attuazione e, conseguentemente, dell’autorizzazione del Comune.

Tra i primi a partire, già lunedì 15 giugno, ci sarà “Sotto sopra”, il centro estivo organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Giravolta che si svolgerà in un’area riservata del parco pubblico “Il Giardinone” e all’interno del Centro psicomotorio Giravolta di via Volta (al piano superiore di Villa Rita). Questa proposta è rivolta ai bambini di età tra i 3 e i 7 anni, sarà attiva dal 15 giugno al 31 luglio ad un costo di 80 euro alla settimana.

Sempre dal 15 giugno prenderà il via il Campus multisport 2020, giunto al sesto anno di attività, organizzato dall’Associazione sportiva dilettantistica “Gs Dal Pozzo” all’interno delle palestre della scuola primaria e secondaria. E’ rivolto a bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni e ha un costo di 85 euro settimanali (45 euro solo mattino).

Dal 29 giugno partirà invece “Rock camp”, il centro estivo organizzato dall’associazione La Città Sonora, che gestisce i corsi civici musicali a Ceriano e si svolgerà al Centro Civico Dal Pozzo in Via Carso 35. E’ rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni e ha un costo di 85 euro a settimana (oltre a 35 euro di iscrizione).

Dal 22 giugno inizierà “Ecologiocando”, campo estivo organizzato dall’Asd Piccole Stelle nel parco la “Collina delle Meraviglie”, in via Monte Rosa 45. Questa proposta è rivolta a bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni e ha un costo che va dai 50 agli 85 euro settimanali (a seconda degli orari) a cui si aggiungono i 20 euro di iscrizione.

Infine, sempre dal 22 giugno, ci sarà anche English4U Summer Camp, organizzato dallasScuola di inglese English 4You all’Azienda agricola “Il Frutteto del Parco”, in Via Laghetto 56. Il campus è per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni e ha un costo di 95 euro a settimana(con riduzioni per più settimane).

“Dopo una lunga serie di incontri, confronti e valutazioni con tutte le realtà presenti in paese, siamo riusciti ad elaborare una proposta che ci pare abbastanza ricca e variegata per le famiglie cerianesi – dichiara l’assessore comunale al tempo libero, Romana Campi – Purtroppo, le tante limitazioni imposte giustamente per la prevenzione del contagio, rendono l’organizzazione di queste attività sempre più complicata e anche costosa. Il nostro obiettivo è stato quello di andare incontro alle richieste delle associazioni organizzatrici per cercare di calmierare i costi in modo da non andare ad appesantire troppo le famiglie che già stanno vivendo un periodo di difficoltà”.

In questi giorni è in distribuzione un numero speciale di “Notizie del Comune”, che riporta nel dettaglio tutte le cinque proposte dei centri estivi, con orari, programma delle giornate tipo e riferimenti per le iscrizioni.

(foto archivio)

13062020