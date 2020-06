SARONNO – Andare in Posta? A Saronno ci vuole pazienza: ieri, la mattina, c’erano le code per entrare; sia agli uffici principali ma più decentrati di via Varese che alle Pptt del centro cittadino in via Manzoni. Tutti in fila all’esterno, attendendo pazientemente il proprio turno per entrare. E’ andata proprio così agli utenti, con un copione che è quello che spesso si ripete in questo periodo.

E d’altra parte, giustamente, alle Poste ci si attiene con scrupolo ai protocolli previsti dalle autorità nazionali, regionali e sanitarie per quanto concerne le norme contro la diffusione del coronavirus e che dunque prevedono non solo l’uso della mascherina ma anche il divieto di assembramenti. E’ per questo motivo che nei negozi così come gli uffici pubblici si entra scaglionati ed a piccoli o piccolissimi gruppi, proprio per evitare il rischio che si creino degli assembramenti che potrebbero favorire il passaggio del virus da una persona all’altra.

(foto: utenti in coda alle Poste di via Manzoni a Saronno)

