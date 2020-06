ORIGGIO – Dopo 5 stagioni si conclude il ciclo di Cristian Morelli al Basket Origgio, “branca” cestistica della Polisportiva Airoldi. “Dopo cinque anni Morelli ha comunicato di avere accettato la proposta di collaborazione sportiva con un’altra società e che pertanto dalla prossima stagione non farà più parte del nostro staff” comunica il responsabile del club origgese, Giuseppe Ceriani.

Prosegue Ceriani: “Anche se dispiaciuto per questa notizia, voglio sottolineare la gratitudine a Morelli per quanto ha fatto in questi anni per i nostri colori dimostrando sempre impegno, dedizione e senso di responsabilità oltre alle indiscutibili capacità come allenatore. Cristian ha sempre condiviso e sostenuto con coerenza lo spirito del nostro settore, lasciando sicuramente un ricordo positivo in tutti noi. Grazie Cristian e buon lavoro con i tuoi nuovi ragazzi”. Morelli si occupava di seguire il vivaio e direttamente diverse squadre “under”, ed è stato anche allenatore della formazione maggiore che partecipa al campionato maschile di Promozione.

(foto: l’allenatore Cristian Morelli)

13062020