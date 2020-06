SARONNO – Pochi oggi in provincia di Varese i nuovi casi di positività al coronavirus, tramite i tamponi ne sono stati trovati soltanto +5, e nessuno di essi riguarda la zona di Saronno e Saronnese.

Ecco, per quanto riguarda le località della zona, il riepilogo con il numero delle persone contagiate dall’inizio dell’epidemia.

Saronno 239

Uboldo 19

Origgio 35

Caronno Pertusella 98

Gerenzano 28

Cislago 35

Sono per quasi il 50 per cento in provincia di Milano i nuovi casi di positività al coronavirus scoperti oggi in Lombardia grazie ai tamponi. Emerge dai dati resi noti come sempre da Regione Lombardia. A livello regionale, il dato dei nuovi contagi di oggi parla di +210 persone.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una veduta di Saronno)

13062020