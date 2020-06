SARONNO – “Dopo più di tre mesi, ieri, il Centro islamico di Saronno ha riaperto nuovamente le sue porte per la preghiera del venerdì. Per poter dare la possibilità, a tutti i cittadini di fede islamica, di poter pregare rispettando il numero massimo di persone dentro a un luogo chiuso, si sono organizzati due differenti turni di preghiera”. A fare il punto sono i responsabili della struttura di via Grieg.

“In maniera composta, sicura e ordinata, i fedeli hanno potuto riassaporare il dono della preghiera comunitaria – rimarcano dal centro islamico – Il Signore possa alleviare la nostra città, la nostra regione e la nostra cara Italia da questa pandemia”. A dare a tutti il benvenuto sono stati i responsabili del centro, a partire dall’imam Najib Al Bared. L’accesso è avvenuto rispettando tutte le regole sanitarie, indossando la mascherina e tenendosi a distanza di sicurezza, ad aiutare i presenti anche una apposita “segnaletica”.

(foto: un momento della giornata di ieri al centro islamico di via Grieg)

13062020