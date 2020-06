SARONNO – L’appuntamento, senza l’emergenza coronavirus, si sarebbe svolto fra oggi e domani allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi, Il riferimento va alla tradizionale staffetta podistica 24×1 ora promossa dal Gruppo amatori podismo e che raduna ogni anno migliaia di appassionati per questa massacrante competizione.

I responsabili del Gap hanno voluto comunque ricordare l’evento, dando a tutti un arrivederci all’anno prossimo.

Cari amici,

è davvero un onore per il Gap Saronno spendere poche parole per salutarvi e ringraziarvi. La staffetta 24×1 ora, che si sarebbe dovuta svolgere nel fine settimana, rappresenta un punto di riferimento per Saronno. Le squadre che da anni vi partecipano, gli sponsor, il pubblico e lo staff non vedono l’ora di ritrovarsi per condividere due giornate di amicizia, spensieratezza e sana competizione. Per questo ringraziamo tutti per la presenza costante negli anni e confermata anche quest’anno prima dell’emergenza covid, e vi diamo appuntamento a giugno 2021, carichi ed emozionati come fosse la prima staffetta…tenete caldi i motori!

A presto!

13062020