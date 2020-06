SARONNO – Se ne parla da almeno vent’anni, era stato anche in parte realizzato (e poi demolito), ora ci si riprova: il Comune ha chiesto all’ex municipalizzata Saronno servizi di progettare il nuovo autosilo per il retrostazione.

Coronavirus, sono Cislago, Lomazzo e Ceriano Laghetto le località della zona dove oggi si sono registrate variazioni per quanto riguarda i casi positivi per il coronavirus. Un +3 complessivo, che non cambia di molto il trend globalmente al ribasso che si registra da queste parte, ormai da parecchio tempo a questa parte.

Chiusi per “assembramenti” i parchi di via Da Vinci al Matteotti, ma solo sulla carta: in realtà ieri erano aperti e normalmente accessibili (meno il campetto del basket).

Trovata una pistola nel Bosco della droga.

Cane cade in un canale nel Parco delle Groane: lo salvano i vigili del fuoco.

Sport, calcio Promozione: l’Universal Solaro scaccia l’incubo della retrocessione a tavolino.

13062020