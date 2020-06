SARONNO – Oggi pomeriggio 13 giugno alle 18 in Prepositurale, nel giorno in cui si ricorda S. Antonio da Padova, patrono dell’ospedale di Saronno, la Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto” ha deciso di stringersi attorno al cappellano don Vincenzo e a tutto il personale del presidio sanitario saronnese per un momento di ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi a favore della comunità, un impegno apprezzato da tutta la città.

QUI LA DIRETTA SULLA PAGINA FACEBOOK DE ILSARONNO

“Sarà l’occasione – spiegano dalla comunità – per sostenere il lavoro e la fiducia dei tanti che vi lavorano, soprattutto dopo i recenti avvenimenti e scandali che hanno riportato l’ospedale alla ribalta della cronaca nazionale; si pregherà per tutti e anche per le autorità, chiamate a un rinnovato impegno verso l’ospedale saronnese, soprattutto nei confronti delle persone che ci lavorano o che usufruiscono di questo servizio prezioso per il territorio”

Alla Messa, con un numero contingentato, celebrata rispettando tutti i protocolli di sicurezza, sono invitati medici, infermieri, assistenti, e tutti coloro che lavorano presso l’Ospedale con i più svariati incarichi. Sarà trasmessa anche in diretta su Radiorizzonti InBLu (FM88, canale 880 del digitale terrestre/canali radio e in video streaming su www.radiorizzonti.org).