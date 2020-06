Miglino: “Grazie a quanti hanno permesso di portare avanti questo anno scolastico a distanza”

SARONNO – “Al termine di questo anno scolastico difficile e imprevedibile, sono sentiti e non formali i miei ringraziamenti a quanti hanno permesso e sostenuto la didattica a distanza, hanno fornito sostegni familiari e tecnici per agevolare e supportare i bambini, i ragazzi e gli adolescenti”.

Inizia così la nota dell’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino in occasione della chiusura di un anno scolastico davvero unico.

“Il mio ringraziamento va ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado per la professionalità e la dedizione e ai rispettivi dirigenti, chiamati in prima persona a rispondere con un interessamento attento e puntuale alle esigenze didattiche e familiari dell’utenza, in molti casi fragile e in difficoltà. Grazie alle segnalazioni arrivate all’ufficio Istruzione e ai Servizi Sociali, il nostro Dirigente, Mauro Gelmini, e i funzionari hanno fornito totale disponibilità e collaborazione nel farsi carico, su segnalazione dei dirigenti stessi, della consegna domiciliare di tablet e computer portatili: ausili indispensabili per una proficua didattica a distanza.

Un grazie va anche alla Polizia Locale, ai Carabinieri del Comando della Compagnia di Saronno e alle Associazioni di volontariato per la disponibilità e il fattivo supporto logistico.

Grazie alle famiglie che in questi mesi hanno mostrato spirito di sacrificio e si sono prodigate, collaborando con la scuola e i docenti. Grazie infine ai ragazzi che hanno mostrato un grande spirito di adattamento e responsabilità. A loro va il mio augurio più grande e un grande in bocca al lupo a quanti si apprestano a sostenere gli esami di terza media e di maturità. Per tutti sarà sicuramente difficile dimenticare questi mesi vissuti nel “virtuale”, privati della libertà, di relazioni personali e scolastiche, ma è nelle difficoltà che si diventa grandi!

Grazie a voi tutti!