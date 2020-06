MILANO – Alla Lombardia spetteranno 473 milioni di euro. L’elenco delle opere sarà definito a breve in accordo col ministero”. Lo ha detto l’assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, a margine della riunione con il ministro Paola de Micheli e i rappresentanti della Regione Lombardia, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano per la ripartizione dei fondi che finanzieranno le opere pubbliche in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026.

“Non dobbiamo perdere l’occasione per sviluppare le infrastrutture dei nostri territori – ha aggiunto Terzi – Abbiamo raggiunto un’intesa in ordine al miliardo di euro previsto per il finanziamento degli interventi. Ci auguriamo che l’iter si riveli rapido e adeguato, portando a compimento le opere per l’appuntamento olimpico. Il Governo deve attivarsi però per semplificare le normative, i tempi sono stretti e noi non vogliamo rischiare di vedere infrastrutture incompiute”.

(nella foto: l’assessore regionale Claudia Maria Terzi)

13062020