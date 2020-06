[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Da questo fine settimana la terapia intensiva dell’ospedale di piazza Borella a Saronno è “covid free”: non è rimasto neppure un paziente. E’ passato poco, solo alcune settimane, eppure è cambiato da tutto, da quanto fra marzo ed oggi il reparto era passato dagli abituali 8 posti ai 16 attuali, sull’onda di una fase acuta dell’emergenza coronavirus che sembrava non finire mai. Solo ieri in Lombardia si sono registrati +272 nuovi casi ma è un dato di fatto che gli ospedali si stiano svuotando, per fortuna per la maggioranza dei “nuovi” pazienti i sintomi sono leggeri o addirittura inesistenti, sono asintomatici.

Ma restiamo all’ospedale di Saronno, che era nei mesi scorsi divenuto un approdo per pazienti portati da tutta la Lombardia: ora non ne è rimasto neppure uno in terapia intensiva ed anche gli altri spazi allestiti per i casi covid si stanno rapidamente svuotando, nei giorni scorsi non si contavano più di una ventina di pazienti ancora presenti, nessuno grave.

Cosa succederà ora all’ospedale di Saronno? E’ l’interrogativo che tanti saronnesi si pongono, dopo che molti reparti erano stati spostati, in particolare a Busto Arsizio per fare posto all’emergenza covid. Torneranno tutti, come più volte assicurato, nell’ospedale di Saronno? E con quali tempistiche? Sono questi gli interrogativi recentemente venuti anche dal Comitato per la salvaguardia dell’ospedale. Da parte della direzione dell’Azienda ospedaliera erano recentemente giunte rassicurazioni sul ripristino, appena possibile, delle normalità attività dell’ospedale di Saronno.

13062020