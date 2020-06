SARONNO – I saronnesi stanno rispettando la norma di indossare sempre la mascherina quando escono di casa? Il governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana, ha deciso che l’obbligo resterà almeno sino al 30 giugno, secondo le stime questa pratica ha evitato 78.000 contagi.

Domenica pomeriggio, in un centro storico pieno di gente anche per la bella giornata di sole, siamo andati a “toccare con mano”, un test senza molte pretese, una passeggiata lungo la “vasca” di corso Italia a metà pomeriggio. Con la maggior parte delle persone che sono apparse perfettamente in regola. Ma molte no: fra piazza Avis e piazza Libertà in pochi minuti, 5 soltanto, abbiamo contato ben 57 persone (e non sono solo i giovani, ma di tutte le età) che indossavano la mascherina in modo sbagliato, ovvero senza coprire il naso (circostanza che la rende praticamente inutile per evitare la diffusione dei contagi) o che addirittura neppure ce l’aveva al collo. Tutti, in teoria, passibili delle pesanti multe previste in casi come questi.

(foto: una immagine dell’imbocco di corso Italia domenica pomeriggio)

